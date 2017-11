Popsängerin Larsson begeistert von 1990er Jahren

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson wäre gerne früher geboren worden. Sie hätte gerne als Teenager in den 1990er Jahren gelebt, erzählte die 19-Jährige dem Radiosender You FM. „Die Musik ging in eine neue Richtung. Die Mode hat sich neu erfunden. Die besten Filme kamen für mich zu dieser Zeit heraus.” Begeistert ist die Pop-Sängerin von Nena, mit der sie vor Kurzem deren 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat. „Nena hat eine super Stimme. Ich mochte die Zusammenarbeit mit ihr sehr.”

(dpa)