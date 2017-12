Post-Lkw stürzt auf Autobahn um: Zwei Schwerverletzte

Ein umgestürzter Postlaster hat in der Nacht zum Freitag zu einer Vollsperrung auf der Autobahn 7 in Nordhessen geführt. Der 37-jährige Fahrer und sein 62 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der mit Briefen und Paketen beladene Lkw in der Nacht in südlicher Richtung bei einem Ausweichmanöver auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern geraten und umgekippt. Ladung wurde bei dem Unfall nicht verloren.

Weil einmal mehr im nachfolgenden Stau keine Rettungsgasse gebildet wurde, mussten Polizei und Feuerwehr in entgegengesetzter Fahrtrichtung an die Unfallstelle heranfahren. Fahrer und Beifahrer mussten aus dem Führerhaus befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Lastwagen entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Erst nach mehr als fünf Stunden war die Unfallstelle komplett geräumt.

(dpa)