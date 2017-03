Pro-Europäer gehen wieder auf die Straße

Beflügelt vom Ausgang der Parlamentswahlen in den Niederlanden ruft die pro-europäische Bewegung „Pulse of Europe” (Puls Europas) am heute erneut zu einer Kundgebung in Frankfurt auf. Eine Woche zuvor waren zwischen 3000 und 4000 Teilnehmer gekommen.

Zeitgleich gehen Menschen in fast 50 anderen deutschen Städten auf die Straße. In Hessen machen auch Wiesbaden, Kassel, Fulda, Darmstadt und Gießen mit. In sieben anderen europäischen Ländern demonstrieren ebenfalls Menschen unter dem Motto „Pulse of Europe” für ein starkes, offenes und demokratisches Europa.

Die Ende 2016 in Frankfurt gegründete Bewegung hat zuletzt immer mehr Zulauf bekommen. Allein in Frankfurt waren mehrere tausend Teilnehmer friedlich auf die Straße gegangen. Die Kundgebungen enden in der Regel mit einer Menschenkette.

(dpa)