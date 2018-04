Probealarm mit Handy-Warnsystem Katwarn geplant

Die Katastrophenwarn-App Katwarn wird heute in mehreren hessischen Landkreisen getestet. Alle angemeldeten Nutzer der App bekommen dann kurz nach 10 Uhr eine Probe-Warnung auf ihr Handy, wie der Landesfeuerwehrverband in Kassel am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich werden auch Verhaltenshinweisen für den Katastrophenfall übermittelt. Jährlich gibt es zwei Probealarme.

In Hessen hatten sich bis Anfang des Jahres rund 486 000 Nutzer bei dem kostenlosen Dienst registriert. An dem Probealarm nehmen laut Feuerwehr folgende Landkreise teil: Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Groß-Gerau, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Odenwald, Offenbach, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner, Hersfeld- Rotenburg, Wetterau, Main-Kinzig, Schwalm-Eder, Kassel. Damit die App funktioniert, muss die Ortungsfunktion des Smartphones aktiviert sein.

