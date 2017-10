Profidiebe entwenden Wohnmobile im Wert von 100 000 Euro

Bislang unbekannte Täter haben zwei Wohnmobile auf einem Vertriebsgelände an der Bundesstraße 80 gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beträgt der Gesamtwert der beiden Fahrzeuge etwa 100 000 Euro. Auf dem Areal zwischen den Oberweser Ortsteilen Gieselwerder und Gottstreu (Kreis Kassel) hätten die Täter in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch zugeschlagen. „Die Vorgehensweise am Tatort lässt auf Profis schließen”, heißt es von den Beamten, die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)