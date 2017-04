Projekte zur Belebung hessischer Innenstädte ausgezeichnet

Hessen hat in einem Landeswettbewerb zur Verbesserung der Lebensqualität in Innenstädten Kommunen für ihre Ideen ausgezeichnet. 15 Projekte von insgesamt 24 Bewerbungen wurden von der Jury als hessische Landessieger des Wettbewerbs „Ab in die Mitte” ausgewählt. Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz (Grüne) übergab am Dienstag bei der Preisverleihung in Fulda Fördermittel in Höhe von rund 160 000 Euro. Das Geld ist für die Projekte bestimmt, die zur Belebung der Innenstädte beitragen. Verteilt wurden Beträge zwischen 3400 und 15 000 Euro.

Ausgezeichnet als erster Landessieger wurde Baunatal mit dem Projekt namens „Summer in the city”. Das Konzept der Nordhessen sieht einen Sandstrand mitten in der Innenstadt vor, der zum Burgenbauen und Beachvolleyballspielen einlädt. Über den Sand hinweg führt der Weg zum Wochenmarkt, der frische Produkte aus der Region bietet. Andere Projekte widmeten sich zum Beispiel den Themen, Kunst, Kultur und Kulinarik.

(dpa)