Krawalle bei G20-Gipfel: Protest eskaliert: Hessische Polizisten in Hamburg verletzt

Brutale Krawalle haben in Hamburg den G20-Gipfel überschattet. Szenen der Verwüstung boten sich am Samstag nach einer durchkämpften Nacht. Auch hessische Polizisten sind in der Hansestadt zu Schaden gekommen.

Bei den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind in der Nacht zum Samstag auch mehrere Polizisten aus Hessen verletzt worden. Die Zahl liege im unteren zweistelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Verletzungen seien aber nicht so schwer, dass die Polizisten dienstunfähig seien. In der Nacht davor waren keine Beamte aus Hessen bei dem Einsatz verletzt worden. Bei den Krawallen seien auch Polizeifahrzeuge beschädigt worden, sie könnten aber weiterhin eingesetzt werden, teilte der Sprecher weiter mit.

Bilderstrecke G20-Krawalle in Hamburg: Wütender Mob, geplünderte Supermärkte

Auf Bitten Hamburgs hatte Hessen zu den schon entsandten mehr als 1000 hessischen Beamten am Freitag noch eine weitere Hundertschaft auf den Weg in die Hansestadt geschickt. Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte dabei die Krawalle scharf: „Ich bedauere es sehr, dass Chaoten das Versammlungsrecht missbrauchen, um zu randalieren, Fahrzeuge in Brand zu stecken und Polizisten anzugreifen.” Diese „blinde und menschenverachtende Zerstörungswut” sei nicht zu tolerieren. Zugleich rief er friedliche Demonstranten auf, sich nicht „von Gewalttätern instrumentalisieren” zu lassen. (dpa)

