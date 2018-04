Protest gegen Absage von verkaufsoffenem Sonntag

Mit einer „Traueraktion” wollen Geschäftsinhaber im südhessischen Michelstadt gegen die Absage des geplanten, verkaufsoffenen Sonntags am 22. April protestieren. Die geschlossenen Läden sollen an dem Sonntag mit schwarzen Folien abgehängt werden, kündigte der Gewerbeverein am Freitag an. „Die Aktion soll bundesweit für Schlagzeilen sorgen und wir möchten damit unmissverständlich deutlich machen, dass solche Absagen von offenen Sonntagen auch Existenzen bedrohen.” Verkäufer wollen vor den Geschäften stehen, als Zeichen dafür, dass sie gerne arbeiten würden.

Nachdem die „Allianz für den freien Sonntag” gegen den geplanten verkaufoffenen Sonntag Klage beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Klage eingereicht hat, waren der verkaufsoffene Sonntag und die damit verbundene Ausstellung „Landpartie” in der rund 16 000-Einwohner zählenden Odenwaldstadt abgesagt worden. „Die Rechtslage ist eindeutig”, hatte der Gewerbeverein festgestellt.

(dpa)