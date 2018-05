Menschenrechtsorganisation Pro Asyl: Protest gegen Abschiebung nach Afghanistan

Angesichts eines für Dienstagabend geplanten Abschiebeflugs nach Afghanistan hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl ein Abschiebungsmoratorium für Afghanistan gefordert. Die Sicherheitssituation in Afghanistan - besonders in der Hauptstadt Kabul - habe sich in den letzten Wochen nochmals dramatisch verschlechtert, sagte Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Regierungsquellen in Kabul hatten am Freitag den geplanten Abschiebeflug bestätigt. Die Ankunft in Afghanistan sei für Mittwochmorgen geplant, hieß es beim Flüchtlingsministerium. Nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrates soll das Flugzeug um 19.15 Uhr in Frankfurt starten.

„Es ist unerträglich, dass die Innenminister einiger Bundesländer mit stoischer Gleichgültigkeit monatlich einen Abschiebeflieger ansetzen”, sagte Burkhardt. Ein Lagebericht des Auswärtigen Amtes sei seit Monaten überfällig, viele Ablehnungen basierten „auf veralteten Herkunftsländerinformationen, mit der Fiktion, es gäbe sichere Gebiete” in Afghanistan.

Die Afghan Refugees Movement, eine Gruppe von Exil-Afghanen, rief für den Abend zu einer Demonstration am Flughafen auf. Eine Sprecherin forderte eine sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan.

(dpa)