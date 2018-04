Friedensaktivisten: Protest gegen Waffenexporte: Staffellauf auch durch Hessen

Mit einem Staffellauf, der auch durch Hessen führt, wollen Friedensaktivisten im Mai gegen Waffenexporte demonstrieren. Die Aktion steht unter dem Motto „Frieden geht!”, wie der Verein Rüstungsinformationsbüro Freiburg mitteilte. Die Teilnehmer des Staffellaufs von Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) nach Berlin legen die 80 Etappen im Geh- oder Lauftempo zurück, einzelne Etappen sind auch für Fahrradfahrer zugelassen.

Der Lauf soll am Pfingstmontag (21. Mai, 12.00 Uhr) in Oberndorf am Neckar starten - in der Stadt sitzt der Waffenhersteller Heckler & Koch. Die Strecke führt unter anderem durch Freiburg, Mannheim, Frankfurt, Kassel, Erfurt, Halle, Wittenberg und Potsdam. Nach 1100 Kilometern Wegstrecke endet der Staffellauf voraussichtlich am 2. Juni in Berlin.

(dpa)