Prozess: Frau soll Partner gequält und beinahe getötet haben

Wegen versuchten Mordes an ihrem Lebensgefährten steht von heute an eine 49 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Frankfurt. Sie soll dem vier Jahre älteren und nach einem Schlaganfall behinderten Mann in zwei Fällen üble Gewalt angetan haben. So soll sie ihm nach einem Streit mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Beim zweiten Übergriff zündete sie laut Anklage den Inhalt einer Farbspraydose an, was zu erheblichen Verbrennungen beim Opfer führte. Die Schwurgerichtskammer hat bislang sechs Verhandlungstage vorgesehen.

(dpa)