Prozess gegen früheren MEG-Chef: Mehmet Göker kommt nicht

Initiative plant Bürgerentscheid für mehr Fahrrad-Sicherheit

Frankfurt/Main. Der Verkehr in den Innenstädten Hessens wächst und wächst - die Gefahren für Radfahrer und Fußgänger steigen. In Hessens größter Stadt will daher eine Privatinitiative mit einem Bürgerentscheid für mehr Sicherheit sorgen. mehr