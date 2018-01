Prozess gegen mutmaßliche Bande von Baustellen-Dieben

Diebstähle wertvoller Baumaschinen werden von heute an an vier Männern vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge sollen die zwischen 27 und 48 Jahre alten Angeklagten in den Jahren 2016 und 2017 in neun Fällen auf Baustellen im Rhein-Main-Gebiet zugeschlagen und die dort gestohlenen Maschinen sowie Werkzeuge später in ihre Heimat Serbien und Kroatien geschafft haben. Die Strafkammer des Landgerichts steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit sieben Verhandlungsterminen bis Ende Februar. Zwei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

(dpa)