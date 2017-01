Prozess gegen mutmaßliche Dreifachmörderin beginnt

Eine 35-Jährige soll aus Habgier drei Menschen getötet haben. Wegen dreifachen Mordes steht die Frau aus Aachen jetzt vor dem Landgericht Gießen. Die Richter wollen den Fall von heute an bis Ende Mai an fast 30 Prozesstagen verhandeln. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, im vergangenen April im mittelhessischen Gießen einen 79-Jährigen ermordet und danach dessen Wohnung in Brand gesteckt zu haben. Der Mann, ein Zauberkünstler, war früher ihr Nachbar.

Rund einen Monat nach der Tat soll die Angeklagte in Düsseldorf eine 86-Jährige und deren 58 Jahre alte Tochter getötet haben. Anschließend hob sie laut Anklage mit EC-Karten der 86-Jährigen Geld ab.

Die 35-Jährige galt zunächst nur in dem Gießener Mordfall als Verdächtige. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler unter anderem auf die EC-Karten, die die Frau mit dem Düsseldorfer Fall in Verbindung brachte. Bei ihrer Festnahme bestritt die Beschuldigte den Mord an dem 79-Jährigen. Zu den anderen Vorwürfen machte sie keine Angaben mehr.

(dpa)