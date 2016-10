Prozess gegen mutmaßlichen Syrien-Kämpfer beginnt

Gegen einen 33 Jahre alten mutmaßlichen Syrien-Kämpfer beginnt am 1. November vor dem Frankfurter Landgericht ein Prozess wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Dabei geht es vor der Staatsschutzkammer um zwei Fälle. Der Angeklagte soll im Jahr 2012 von Frankfurt nach Syrien gereist und dort an Kampfhandlungen gegen syrische Sicherheitskräfte teilgenommen haben. Ziel sei es laut Anklage gewesen, einen islamischen Gottesstaat zu errichten, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts vom Dienstag.

Zudem soll der Mann nach seiner Rückkehr nach Frankfurt die Aktivitäten dschihadistischer Gruppierungen logistisch unterstützt haben, vor allem mit dem Sammeln und Überweisen von Geld. Die 27. große Strafkammer hat zunächst acht Verhandlungstage bis zum 5. Dezember terminiert.

(dpa)