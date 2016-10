Prozess gegen mutmaßlichen Syrien-Kämpfer startet

Ein 33 Jahre alter Syrer muss sich von heute an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, weil er am syrischen Bürgerkrieg teilgenommen und Spenden für die Terrormiliz „Islamischer Staat” gesammelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, zwischen Juli und August 2012 in Syrien gewesen zu sein und sich dort dem bewaffneten Kampf angeschlossen zu haben. Nach seiner Rückkehr sammelte er laut Anklage größere Geldbeträge für die verbotene Organisation. Die Staatsschutzkammer hat vorerst acht Verhandlungstage terminiert.

