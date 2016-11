Prozess um Attacke auf Polizisten wird fortgesetzt

Fast ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten im mittelhessischen Herborn gibt es noch immer kein Urteil. Bei der heutigen Fortsetzung des Prozesses sollen noch einmal Zeugen gehört werden. Möglicherweise werden auch die Plädoyers gehalten - es wäre das zweite Mal im Verlauf des Verfahrens vor dem Landgericht Limburg.

Bereits Ende Oktober hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage plädiert und dabei gefordert, den 28 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Der Verteidiger erkannte auf Freispruch - und stellte nach seinem Plädoyer noch mehr als 20 Beweisanträge.

Der Angeklagte soll an Heiligabend 2015 am Bahnhof von Herborn einen Beamten erstochen und dessen Kollegen schwer verletzt haben. Motiv war aus Sicht der Anklage „abgrundtiefer Hass” auf Polizisten. Die Verteidigung geht dagegen davon aus, dass der Angeklagte aus Notwehr handelte. Er habe sich von dem Beamten unvermittelt angegriffen gefühlt und verteidigt. Das Urteil wird möglicherweise am 5. Dezember gesprochen.

(dpa)