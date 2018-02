Prozess um Drogenhandel mit Todesopfer beginnt

Spezialschiff rammt Schleuse in Emden

Emden. Ein Spezialschiff hat eine Schleuse in Emden in Ostfriesland gerammt. Dabei seien am Dienstag die Betonwand der Schleusenkammer und das Schiff selbst leicht beschädigt worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Abend mit. mehr