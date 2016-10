Prozess um Mord an Rentnerin geht weiter: Zeugen geladen

Voraussichtlich mit Familienangehörigen im Zeugenstand geht heute der Prozess gegen eine Frau weiter, die eine Verwandte ermordet haben soll. Es geht um den Tod einer 85-Jährigen im April in Elz (Kreis Limburg-Weilburg). Die Staatsanwaltschaft wirft der 56 Jahre alten Angeklagten Mord aus Habgier vor, angeblich wollte sie so an rund 3000 Euro Bargeld kommen. Laut Anklage soll die 56-Jährige dem Opfer in deren Wohnung „massive Gewalt” gegen Hals und Oberkörper angetan haben. Sie selbst bestreitet die Vorwürfe.

(dpa)