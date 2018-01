Prozess um Mordfall vor mehr als 15 Jahren geht weiter

Reisetipps Genug von Regen und Wintergrau? Hier scheint garantiert die Sonne!

Eine kleine Auszeit vom tristen Winterwetter gefällig? Gar nicht so einfach. In Portugal regnet's, in den USA herrscht klirrende Kälte und bis nach Australien ist's eine halbe Weltreise. Wir haben für euch trotzdem fünf Reiseziele gefunden, an denen ihr kurzentschlossen am ... mehr