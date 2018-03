Prozess um Schüsse in Rocker-Milieu vor Ende

Im Prozess um Schüsse im Rocker-Milieu sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Seit Mai vergangenen Jahres sitzt der 57 Jahre alte mutmaßliche Schütze wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank des Landgerichts Frankfurt. Er soll am 5. Mai 2016, an Christi Himmelfahrt, in der Frankfurter Innenstadt in unmittelbarer Nähe mehrerer belebter Straßencafés Schüsse auf ein vorbeifahrendes Auto abgegeben und unter anderem dessen Fahrer lebensgefährlich verletzt haben. Hintergrund sollen Auseinandersetzungen in der Rockergruppe „Hells Angels” gewesen sein. Ein zweiter Schütze ist noch flüchtig.

(dpa)