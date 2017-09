Prozess um dreifachen Mordversuch beginnt

Dreifacher Mordversuch an Familienangehörigen wird von heute an einem 40 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Laut Anklage schlug er im Januar dieses Jahres in einem Haus in Frankfurt zunächst seiner Stiefschwester und kurz danach der Stiefmutter mit einer Axt auf den Kopf. Danach lockte er den Vater ins Badezimmer, wo er ihm schließlich mit einem Messer in den Hals stach.

Nachdem die Polizei eingetroffen war, leistete der Angeklagte, der deutscher Staatsbürger ist, Widerstand und versuchte, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. In dem bislang auf drei Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminierten Prozess wird es auch um die Frage der Schuldfähigkeit des unter psychischen Beschwerden leidenden Angeklagten gehen.

(dpa)