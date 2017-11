Prozess um schwere Brandstiftung in Frankfurter Haftanstalt

Nach einem Feuer in einer Justizvollzugsanstalt muss sich heute ein 27 Jahre alter Häftling vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Er soll eine Zelle in der Frankfurter Haftanstalt vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Laut Anklage raffte der Franzose im Februar 2015 mehrere Kleidungsstücke zusammen und zündete sie an. Durch die starke Rauchentwicklung mussten mehrere Insassen benachbarter Zellen in Sicherheit gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von menschengefährdender Brandstiftung aus. Hintergrund der Tat soll eine vorausgegangene Verurteilung des Mannes zu fünfeinhalb Jahren Haft gewesen sein. Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Das Gericht hat einen Verhandlungstag geplant.

(dpa)