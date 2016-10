Prozess um tödlichen Streit und abgeschnittenen Penis

Nach einem tödlichen Streit soll der Angeklagte seinem Opfer den Penis abgeschnitten haben - nun wird vor dem Landgericht Limburg heute das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter erwartet. Laut Anklage schlug der 32-Jährige am 25. März dieses Jahres in Wetzlar seinen 53-jährigen Zechkumpanen zweimal heftig mit der Faust, so dass der Mann zu Boden ging. Dort erstickte er an seinem Erbrochenen. Dann soll der Angeklagte das Opfer verstümmelt haben.

Nachdem sich der Mann nach der Tat selbst des Mordes bezichtigt hatte, schwieg er vor Gericht. Zunächst hatte er angegeben, Grund für die Tat sei, dass der 53-Jährige ihm zwischen die Beine gefasst habe. Sein Verteidiger widerrief die Äußerungen allerdings. Die Staatsanwaltschaft hat wegen Körperverletzung mit Todesfolge eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert. Nach Auffassung des Verteidigers konnte nicht geklärt werden, wer der Täter sei, deshalb plädierte er für einen Freispruch.

