Prozess wegen Mordes: Pärchen vor Gericht

Wegen Mordes muss sich ab dem 25. April ein Pärchen aus Zwickau vor Gericht verantworten. Einer 17-Jährigen und ihrem 20 Jahre alten Freund wird vorgeworfen, am 11. November 2017 in Gera einen 45-jährigen Mann getötet zu haben, um an dessen Auto zu kommen, wie das Landgericht Zwickau am Dienstag mitteilte. Der Vater des Opfers sei als Nebenkläger zugelassen worden. Bis zum 21. Juni sind an der Jugendkammer des Landgerichts vier Folgetermine angesetzt.

Die Beschuldigten sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Toten in den Kofferraum des Autos gelegt haben und bis ins hessische Niederaula gefahren sein, wo sie die Leiche in die Fulda warfen. Das Opfer wurde erst am 2. Februar von einem Spaziergänger entdeckt. Die mutmaßlichen Täter waren dann nach Frankfurt gefahren, wo sie von der Polizei festgenommen wurden. Auf ihre Spur waren die Beamten gekommen, weil vom Konto des Opfers 2000 Euro auf das Konto des 20-Jährigen überwiesen worden waren.

