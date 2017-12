Landgericht Kassel: Prozess wegen Zigaretten-Diebstählen: 200 000 Euro Beute

Wegen einer Diebstahlserie mit einer Beute im Wert von rund 200 000 Euro stehen seit Dienstag vier Männer vor dem Landgericht Kassel. Dort hat der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Zigarettendieben begonnen. Die Männer im Alter von 37, 29, 25 und 23 Jahren stammen aus Rumänien und sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen sich laut Anklage zusammengeschlossen haben, um in kürzester Zeit große Mengen Zigaretten zu stehlen. Dazu seien sie in wechselnder Besetzung in Tankstellen, Lagerräume und Einkaufsmärkte eingebrochen. Insgesamt werden ihnen zwölf Fälle zur Last gelegt. Ein Urteil wird im Januar erwartet. Zuerst hatte die Tageszeitung „Hessische/Niedersächische Allgemeine” (HNA) darüber berichtet.

(dpa)