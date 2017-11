Wegen versuchten Mordes steht vom heutigen Dienstag an ein 27-jähriger Mann vor dem Landgericht Limburg. Er soll laut Anklage am 7. Mai dieses Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) versucht haben, einen Freund mit einem Gegenstand zu erschlagen. Staatsanwalt Daniel Fass zufolge könnte es sich dabei um einen Pokal gehandelt haben. Das Opfer erlitt eine Schädelfraktur, überlebte aber schwer verletzt.

(dpa)