Prozessauftakt nach Schuss auf Polizisten

Vor dem Landgericht Darmstadt hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der in der Nacht zum 1. Februar in Dietzenbach (Kreis Offenbach) auf einen Polizisten geschossen haben soll. Der 59 Jahre alte Mann ist wegen versuchten Mordes angeklagt, zu den Vorwürfen äußerte er sich am Dienstag nicht. Laut Staatsanwalt wurde er nach einem Streit mit der Ex-Freundin wegen Ruhestörung in Polizeigewahrsam genommen. Vor der Wache habe ihm ein Beamter ein Zigarillo aus dem Mund geschlagen. Der betrunkene Angeklagte habe daraufhin mit einer mitgeführten Schusswaffe auf den Beamten gefeuert und ihn am Oberkörper schwer verletzt.

Seine Anwälte meldeten am Rande des Prozesses Zweifel mit Blick auf die Anklage wegen versuchten Mordes an. Auch habe die Polizei versäumt, den Angeklagten zu durchsuchen.

(dpa)