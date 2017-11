Prozessbeginn: Rechtsanwalt soll Ehefrau angezündet haben

Ein ehemaliger Rechtsanwalt soll in Hanau seine Frau mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Die 52-Jährige starb später an den schweren Brandverletzungen. Knapp acht Monate nach dem tödlichen Angriff beginnt heute vor dem Landgericht Hanau der Prozess gegen den Ehemann. Ihm wird Mord vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft begründet dies in ihrer Anklage mit der Grausamkeit der Tat.

Der Mann (48) soll seine Frau am 20. März in der gemeinsamen Wohnung erst verprügelt, dann mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Sie starb am 29. März in einem Krankenhaus. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Laut Gericht soll er schon früher gewalttätig gegen seine Ehefrau geworden sein soll. Der Angeklagte hat seine Zulassung als Rechtsanwalt bereits vor Jahren verloren. Er ist den Angaben zufolge bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

(dpa)