Prozessbeginn nach ICE-Blockade am Hauptbahnhof

Nach der Blockade eines ICE-Zuges im Frankfurter Hauptbahnhof stehen heute drei Umweltaktivisten vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage wirft den 21 und 23 Jahre alten Frauen und dem 27 Jahre alten Mann gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor.

Der Zug sollte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am 28. November 2015 von Berlin zum UN-Klimagipfel nach Paris bringen. Einen planmäßigen Halt in Frankfurt sollen die Angeklagten ausgenutzt haben, um sich von einer Wartungsbrücke auf das Dach des Zuges abzuseilen und die Abfahrt so zu verhindern. Dabei schwebten die Aktivisten laut Anklage nur wenige Zentimeter an der Hochspannungsleitung vorbei, so dass Lebensgefahr bestanden habe.

Das Gericht hat für den Prozess zunächst nur einen Verhandlungstag geplant. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft ist nicht vorgesehen, dass Hendricks als Zeugin befragt wird.

(dpa)