Prügelattacke: Mann muss in psychiatrische Behandlung

Nach einer Prügelattacke im Wahn ist ein 43 Jahre alter Angeklagter vom Landgericht Fulda zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht verhängte am Montag in seinem Urteil 15 Monate Freiheitsstrafe und ordnete die Unterbringung in einer Psychiatrie an. Der Angeklagte war nach Überzeugung der ersten Strafkammer wegen einer wahnhaften Störung auf sein Opfer losgegangen. Er ging offenbar davon aus, dass das Opfer ihm etwas in Essen und Getränke getan habe, um ihn zu vergiften. Daraufhin schlug er ihm am 25. Februar 2016 in Bad Hersfeld in der gemeinsamen Wohnung mit der Faust und brach ihm die Nase.

Anschließend habe der Angeklagte sein Opfer gewürgt, sodass es in Atemnot und Todesangst geriet. Dass der Angeklagte mit Tötungsvorsatz handelte, vermochte die Kammer nicht festzustellen. Sie verurteilte ihn daher wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Kammer verpflichtete den Angeklagten, seine Krankheit ambulant behandeln zu lassen und die erforderlichen Medikamente zu nehmen. Die Kammer folgte mit dem Urteil im Wesentlichen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit plädiert.

(dpa)