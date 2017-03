Psychoterror-Kampagne gegen Fuldaer Aktivisten

Morddrohungen und Psychoterror - Andreas Goerke sieht sich als Vorsitzender eines Fuldaer Vereins, der gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus kämpft, einer Kampagne ausgesetzt. Der Gipfel sei vor wenigen Wochen ein Anruf bei der Polizei gewesen, mit dem ein Unbekannter in Goerkes Namen schilderte, wie er gerade seine Frau umgebracht habe. Es folgte daheim ein Polizeieinsatz mit gezückten Waffen - der Irrtum ließ sich aber aufklären. An seinen Sohn gerichtet ging per Post eine Morddrohung ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen der Bedrohungen und Aktionen gegen Goerke. Um seine Situation öffentlich zu machen, will er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz seine Situation schildern.

(dpa)