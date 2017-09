„Pulse of Europe”-Gründer erhalten Bürgerpreis der Zeitungen

Die Gründer der Bürgerinitiative „Pulse of Europe”, Daniel und Sabine Röder, sind mit dem Bürgerpreis der deutschen Zeitungen ausgezeichnet worden. Die Jury aus Chefredakteuren im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) würdigte damit am Montag nach eigenen Angaben das Engagement der Juristen für die europäische Idee. Das Ehepaar habe aus einer kleinen Frankfurter Bewegung durch großen Einsatz eine internationale Bewegung gemacht. Die Preisverleihung ist für den 14. März in Berlin geplant.

Der BDZV verleiht den Bürgerpreis bereits seit 2010 für „herausragendes bürgerschaftliches Engagement”. Er ist mit 20 000 Euro dotiert.

(dpa)