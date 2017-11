„Pulse of Europe”: Scheitern von Jamaika schadet Europa

Europa ist nach Ansicht der Bürgerbewegung „Pulse of Europe” der Verlierer der gescheiterten Jamaika-Sondierungen. „Europäische Themen haben weder im Wahlkampf noch in den abgebrochenen Verhandlungen eine ausreichende Rolle gespielt”, kritisierte die pro-europäische Bewegung am Montag in Frankfurt am Main. „Für eine ernsthafte Weiterentwicklung Europas und europäische Reformen fällt Deutschland nun bis auf Weiteres aus.”

Der Gründer von „Pulse of Europe”, Daniel Röder, forderte die Befürworter eines starken demokratischen Europas auf, am kommenden Samstag (25. November) in vielen europäischen Hauptstädten auf die Straße zu gehen.

„Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Hand zum Zweck einer grundlegenden EU-Reform in Richtung Deutschland ausgestreckt”, stellte Röder fest. „Der jetzt dringend notwendige Diskurs darüber bleibt zu unserem Bestürzen aus.” Er forderte die Anhänger der Bewegung auf, die sich nach der Frankreich-Wahl in Sicherheit wähnten, nun aufzuwachen.

(dpa)