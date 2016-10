Puppenhaus-Museum lädt zum Staunen ein: Mehr Platz benötigt

Der Platz reicht nicht mehr, nun gibt es in Hessen bald ein weiteres Puppenhaus-Museum: Initiator und Bastler Winfried Gärtner (68) aus Hainburg (Kreis Offenbach) erweitert seine Ausstellung in „Winni's Puppenhaus-Museum” um eine knapp 100 Quadratmeter große Fläche im nahegelegenen örtlichen Vereinshaus gegenüber dem Bahnhof. Zu sehen gibt es rund 80 Puppenhäuser und Puppenstuben, darunter einige zu bestimmten Themen und mit Erinnerungen an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Zur Eröffnung am Sonntag (23. Oktober/15.00 Uhr) wird auch der Vizepräsident des Hessischen Landtags, Frank Lortz, erwartet. Der CDU-Abgeordnete stammt aus dem dortigen Wahlkreis. Die Arbeit von Gärtner, der von seiner Frau Erika (66) unterstützt wird, verdiene „Dank, Anerkennung und Respekt”, teilte Lortz mit. Für Gärtner geht nach eigenen Angaben mit der Erweiterung „ein Traum in Erfüllung”.

(dpa)