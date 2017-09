Pussy Riot mit neuem Stück erstmals in Deutschland

Die russische Polit-Punk-Band Pussy Riot kommt mit ihrer neuen Bühnenshow erstmals nach Deutschland. Im Frankfurter Mousonturm treten drei Mitglieder der Formation heute und Donnerstag mit dem Stück „Riot Days” auf. Es basiert auf dem Buch des Pussy-Riot-Mitglieds Maria Aljochina. Sie wurde 2012 zusammen mit Nadeschda Tolokonnikowa und Jekaterina Samuzewitsch nach einem „Punk-Gebet” in einer Kirche verhaftet und wegen „Rowdytums aus religiösem Hass” verurteilt. In ihrem Buch schildert Alyokhina den Prozess und die Zeit in einem sibirischen Gefangenenlager bis zu ihrer Entlassung knapp zwei Jahre später.

(dpa)