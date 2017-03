Puttrich: Gespräche zu türkischer Partnerregion aufgenommen

Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) hat nach ihrer mehrtägigen Türkei-Reise eine positive Bilanz gezogen. „Wir konnten den Gesprächsfaden wieder aufnehmen”, sagte sie am Freitag in Wiesbaden. Es sei ihr darum gegangen, die hessischen Kontakte in die türkische Partnerregion nicht abreißen zu lassen. „Das haben wir erreicht”, sagte Puttrich.

Bei einem Treffen mit dem Gouverneur der hessischen Partnerprovinz Bursa, Izzettin Küçük, habe sie auch kritische Themen angesprochen, wie etwa die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel und des früheren Gouverneurs von Bursa, Sahabettin Harput.

Im September 2016 hatte Puttrich kurzfristig eine geplante Türkei-Reise abgesagt. Zuvor war ein Treffen mit Küçük von türkischer Seite vom Programm gestrichen worden. Die Ministerin hat vom 12. bis 15. März mit einer Delegation die Türkei besucht.

