Puttrich: Türkei entfernt sich immer weiter von Europa

Für die Türkei besteht nach Ansicht der hessischen Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) wenig Aussicht, dass die Türkei in absehbarer Zeit Mitglied der Europäischen Union werden könnte. Die politische Lage in der Türkei habe sich seit ihrem vorigen Besuch im Oktober 2017 weiter verschlechtert, sagte Puttrich am Mittwoch in Wiesbaden nach der Rückkehr von einer mehrtägigen Delegationsreise nach Ankara.

„Die Türkei ist auf dem Weg zum Unrechtsstaat”, bilanzierte die Ministerin. Die Regierung habe zwar verbal abgerüstet; um Demokratie, unabhängige Justiz, Menschenrechte und Meinungsfreiheit sei es aber schlecht bestellt. Für die bevorstehenden Präsidenten- und Parlamentswahlen am 24. Juni fordert Puttrich den Einsatz von vielen Wahlbeobachtern, um den Ablauf des Urnengangs zu dokumentieren.

Trotz ihrer kritischen Einschätzung hält die Ministerin partnerschaftliche Beziehungen in die Türkei für unverzichtbar. 300 000 Menschen in Hessen haben laut Europaministerium türkische Wurzeln. Die Delegationsteilnehmer hätten mit Menschen gesprochen, „die auf Europa und seine Werte setzen”, betont die Ministerin. „Sie haben es verdient, dass wir sie nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es keine Alternative zum Dialog.”

(dpa)