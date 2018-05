Puttrich wirbt für vereintes Europa

Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich hat sich für ein vereintes Europa stark gemacht. In keinem Fall dürfe Europa weiter aufgespalten werden, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Regierungserklärung am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Die Grundwerte Europas seien nicht verhandelbar. „Wer Mitglied der Europäischen Union ist oder werden will, muss sie einhalten. Es gibt keine Mitgliedschaft light”, sagte sie.

Europa müsse viel mehr im Alltag vermittelt und ins Bewusstsein der Menschen gebracht werden. „Wir leben seit Jahrzehnten in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das kommt nicht von irgendwo her, sondern das verdanken wir dem vereinten Europa”, sagte sie.

(dpa)