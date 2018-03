Putzfrau findet ein Kilogramm Crystal Meth in Hotelzimmer

CDU Wie der Hesse Helge Braun die Kanzlerin beeindruckte

Gießen/Berlin. Helge Braun hat elf Jahre Bundestag und vier Jahre im Kanzleramt hinter sich. In der Öffentlichkeit ist er kaum bekannt. In der hessischen CDU hingegen ist er tief verwurzelt – vor allem in der Stadt, aus der auch der Ministerpräsident stammt. mehr