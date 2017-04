Naturschutz: Quartiere für Fledermäuse gesucht

Naturschützer appellieren an Hausbesitzer, Fledermäusen ein Obdach zu bieten. „Sie können sich nicht selbst ein Quartier bauen und sind darauf angewiesen, dass sie in bestehenden Lücken, Mauerritzen oder Löchern wohnen dürfen”, sagte Petra Gatz vom hessischen Naturschutzbund (Nabu). Den Säugetieren würden beispielsweise schon spezielle Kästen oder Mauersteine helfen. „Fledermäuse sind ganz friedliche Tiere”, betonte die Expertin vor einer Tagung rund um die geschützten Tiere am Freitag in Wetzlar. Dabei wollen sich die Naturschützer austauschen und den aktuellen Forschungsstand beleuchten.

Nach Angaben des hessischen Umweltministeriums ist das Wissen über das Verhalten von Fledermäusen in den vergangenen 10 bis 20 Jahren deutlich gewachsen. „So waren 1991 die Karten über Fledermausvorkommen in Hessen meist noch weiß. Heute wissen wir, dass hessenweit 19 Fledermausarten präsent sind - viele von ihnen nahezu landesweit.” Das Land gab demnach im Jahr 2015 rund 400 000 Euro für Maßnahmen in Schutzgebieten aus, von denen Fledermäuse profitierten. Zudem arbeitet Hessen mit dem Nabu bei der Aktion „Fledermausfreundliches Haus” zusammen. Für die Kooperation gebe das Land jedes Jahr mehrere Zehntausend Euro aus.

(dpa)