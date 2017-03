RMV-Aufsichtsrat berät über Schülerticket

Können Jugendliche künftig mit einem landesweiten Schülerticket das ganze Netz des Verkehrsverbunds Rhein-Main nutzen? Die Einführung dieses Schülertickets steht am (morgigen) Mittwoch (14.00) auf der Tagesordnung einer RMV-Aufsichtsratssitzung. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte dieses Ticket im vergangenen Jahr vorgeschlagen und Subventionen aus dem Landeshaushalt angekündigt. Es soll danach 365 Euro kosten - also einen Euro pro Tag. Damit wäre das Ticket in den meisten Kreisen und Städten günstiger als städtische Schülermonatskarten. In einigen wenigen Fällen wäre es zwar etwas teurer, ermöglicht Schülern aber mehr Mobilität.

Anders als die bisherigen Schülermonatskarten würde das Schülerticket nach Vorstellung des Ministeriums in ganz Hessen gelten - und damit auch über Verbundgrenzen hinweg. Bereits im vergangenen Dezember war die Einführung des Schülertickets mit einer ersten Vereinbarung zwischen dem Verkehrsministerium und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eingeleitet werden. Der VRN ist der kleinste der drei Verkehrsverbünde in Hessen.

(dpa)