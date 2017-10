Verkehr: RMV: Warum es für Erstattung bei Verspätungen so viel Geduld braucht

Mit der Zehn-Minuten-Garantie reicht der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Fahrgästen, die von Verspätungen und Zugausfällen betroffen sind, die Hand. Seit Juni können sich Kunden, deren Bus oder Bahn mindestens zehn Minuten zu spät kommt, die Fahrtkosten erstatten lassen. Wem als Alternative nur das Taxi bleibt, kann zudem bis zu 25 Euro zurückerhalten. Den Antrag können Kunden bequem per Online-Formular stellen. In der Praxis zeigen sich jedoch erste Probleme.

Edgar Schröder wollte den Service im Juni in Anspruch nehmen. Sein Bus der Linie 261 in Oberhöchstadt war nicht gekommen. Er musste deshalb ein Taxi nehmen. Die Rechnung für das Taxi wollte er sich gemäß der Zehn-Minuten-Garantie rückerstatten lassen. Der RMV habe ihn jedoch an die DB Busverkehr Hessen verwiesen. Die erstattete ihm schließlich die Kosten für das Taxi. Das dauerte jedoch acht Wochen und bedurfte mehrfachen Nachhakens. Davon zeugt Schröders Mailverkehr mit der Bahn-Tochter. „Unverschämt“ findet Schröder das.

Am 20. September fiel der 261er um 22:30 Uhr erneut aus. Wieder musste Schröder ein Taxi rufen. Und wieder verwies ihn der RMV an die Tochtergesellschaft der Bahn. Diesmal möchte sie Schröders Kosten nicht erstatten. Wegen einer Baustelle komme es derzeit zu Verspätungen, worauf der RMV in ihrer Verbindungsauskunft hinweise. Ihre Ablehnung begründet sie wie folgt: „Kosten für Ersatzbeförderungen können wir für Ausfälle oder Verspätungen unserer Fahrten, die aufgrund externer Einflüsse entstanden sind, daher nur negativ bescheiden.“

Schröder sieht vor allem im Ablauf der Antragstellung ein Problem. „Die meisten Leute wissen ja nicht mal, wo sie die Erstattung beantragen sollen“, meint er. Diese Beobachtung teilt auch der Fahrgastverband Pro Bahn. „Es macht kaum jemand Gebrauch von der Zehn-Minuten-Garantie“, sagt Sprecher Wilfried Staub. Diese Beobachtung habe man bereits gemacht, als die Garantie nur für Frankfurt galt. Die Wartezeiten seien lang. Und ist der Antrag auf Erstattung bewilligt, muss man das Geld bei einer RMV-Stelle abholen. Außerhalb der Stadt sei das Abholen noch aufwendiger, da die Wege weiter seien, so Staub. „Da hat man dann beispielsweise Fahrtkosten von sieben Euro, um sich einen Betrag von vier Euro abzuholen.“

Von Problemen möchte der RMV jedoch nicht sprechen. Bisher habe es rund 120 000 Anträge gegeben, bei denen insgesamt 250 000 Euro ausgezahlt worden seien, erklärt RMV-Sprecher Sven Hirschler. „Besonders häufig wird die Zehn-Minuten-Garantie im regionalen Schienennetz in Anspruch genommen“, so Hirschler. Dies gelte vor allem für die S 8 und S 9 aufgrund der hohen Pro-Kopf-Belastung. Die Antragsstellung solle jedoch ausschließlich über den RMV laufen. Bei der Fahrtkostenerstattung über die DB Busverkehr Hessen handle es sich um einen Sonderfall.

Die Kosten für die Garantie schätzt der RMV auf etwa eine Million Euro jährlich. Für ihn kein Problem, denn die Kosten tragen andere: „Finanziert wird die Kundengarantie mit den Strafzahlungen, die Bus- und Bahnunternehmen aufbringen müssen, wenn sie unseren Qualitätszielen nicht nachkommen“, erklärt Hirschler. Staub von Pro Bahn sieht dies kritisch. Ein Zug warte nicht mehr auf einen anderen verspäteten Zug, da der Betreiber sonst für die Entschädigungen aufkommen müsse. Darunter leide wiederum der Fahrgast, der seinen Anschluss verpasst.