RMV stellt neuen Fahrplan vor

Vom 10. Dezember an gilt nicht nur der Winterfahrplan in den Bussen und Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), es gibt auch neue Angebote. Heute stellt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat in Darmstadt einige dieser Neuerungen vor. Hierzu gehören etwa durchgehende nächtliche Fahrten der S-Bahnen und Regionalzüge und neue Schnellbuslinien.

Zudem soll die Odenwaldbahn um neue Fahrzeuge vom Typ Lint 54 erweitert werden. Lint steht für „leichter innovativer Nahverkehrstriebwagen”. In Darmstadt wird nach der Vorstellung der neuen Fahrgastangebote erstmals einer der neuen Wagen präsentiert.

(dpa)