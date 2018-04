„Rabe Socke” kommt aus Frankfurt

Ob „Rabe Socke” oder „Pettersson und Findus”: Zahlreiche Animationsfilme erhalten im Rhein-Main-Gebiet den letzten Schliff. Bei den Chimney Studios ist gerade der dritte Teil der Reihe „Der kleine Rabe Socke” in Arbeit. „Die Suche nach dem verlorenen Schatz”, kommt im Sommer 2019 in die Kinos. Am Mittwoch schaute Kulturminister Boris Rhein (CDU) den Mitarbeitern über die Schulter. Das Land Hessen fördert den Film mit 450 000 Euro.

„Die hessische Filmwirtschaft genießt vor allem in der digitalen Bildbearbeitung international einen hervorragenden Ruf”, sagte Rhein. Frankfurter Firmen hatten die Hand im Spiel bei „Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft”, „Der Sandmann und der verlorene Traumsand” und dem Kinofilm „Hugo Cabret”, der in der Kategorie Visuelle Effekte sogar einen Oscar gewann. Die Chimney Studios waren an drei „Rabe Socke”-Filmen und zwei Teilen „Pettersson und Findus” beteiligt.

Hessen habe die Mittel für die Filmförderung um 1,5 Millionen aufgestockt, sagte Rhein. Zusammen mit Hessischen Rundfunk und ZDF stünden ab 2018 nun Filmfördermittel von rund 11,5 Millionen Euro bereit. Von den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem kleine Landkinos und Programmkinos Investitionen stemmen können, mit denen sie ihre Technik auf den neuesten Stand bringen.

