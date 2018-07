Radentscheid Frankfurt sammelt ausreichend Unterschriften

Die Initiative für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur in Frankfurt hat ihr Etappen-Ziel erreicht und ausreichend Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Seit dem Start des Radentscheids am 4. April hätten 34 142 Menschen die Forderungen unterzeichnet, teilten die Organisatoren am Montagabend mit. Am Freitag (6. Juli) sollen die Unterschriften dem Frankfurter Wahlamt übergeben werden. Nötig für ein erfolgreiches Bürgerbegehren waren die Unterschriften von mindestens 15 064 Frankfurtern, die Initiatoren hatten sich die Marke von 20 000 Unterschriften gesetzt.

Die Initiatoren fordern besser ausgebaute und zusätzliche Radwege. Jeder Bürger in jedem Alter solle sicher, zügig und ohne Angst seine Wege in Frankfurt mit dem Fahrrad zurücklegen können. Dazu wollen sie ein Bürgerbegehren erreichen, so dass die Stadtverordnetenversammlung über ihre Anliegen beraten muss. Gibt es dort keine Zustimmung, kann es zu einer weiteren öffentlichen Abstimmung kommen, dem Bürgerentscheid. Stimmen dabei mindestens 82 500 Frankfurter zu, muss die Stadt die insgesamt sieben Forderungen umsetzen.

Eine ähnliche Unterschriftenaktion gab es in Hessen schon in Darmstadt, in Kassel befindet sich eine weitere in Vorbereitung. In Darmstadt erklärte der Magistrat das Vorhaben am Donnerstag für nicht zulässig. Dennoch sollen viele der Ziele umgesetzt werden.

(dpa)