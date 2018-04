„Radentscheid” hat ersten Etappensieg fest im Blick

Unter dem Titel „Radentscheid” machen sich in vielen Städten nach Berliner und Bamberger Vorbild private Initiativen für mehr und bessere Radwege stark. Vorreiter der Bürgerbegehren in Hessen ist Darmstadt, es gibt aber auch Initiativen in Frankfurt und Kassel. „Wir haben deutlich mehr als das Doppelte der notwendigen Unterschriften”, sagte Gerson Reschke von der Darmstädter Initiative. Genaue Zahlen könne er aber nicht nennen, zudem werde noch bis zum 30. April weiter gesammelt. Dann würden die Ordner mit den Unterschriften dem Wahlamt zur Prüfung übergeben.

Die Initiatoren hoffen auf eine Abstimmung über sieben verkehrspolitische Zielen zusammen mit der Landtagswahl am 28. Oktober. Die Ziele sind für jedes Jahr: 5 Kilometer neue und sichere Radwege an Hauptstraßen, 3 Kreuzungen sicher umbauen, 5 Kilometer für Radfahrer attraktive Nebenstraßen schaffen, 50 Bordsteine absenken und 10 Gehwege aufpflastern. Zudem: Planungen neuer Wege nach dem Stand der Technik sowie die effektive Beseitigung von Radwegmängeln.

Die Unterschriftensammlung in Darmstadt hatte am 8. Februar begonnen, 3447 Unterschriften waren notwendig.

(dpa)