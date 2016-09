Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wiesbaden getötet

Ein 20 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in Wiesbaden von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer den Mann übersehen und überrollte ihn mit seinem Fahrzeug. Der Radfahrer, der auf dem Radfahrweg in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, erlitt dabei tödliche Verletzungen.

(dpa)