Zwei Tage nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 56 Jahre alter Radfahrer am Sonntag an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitag von einem Auto erfasst worden, dessen 65 Jahre alter Fahrer versucht hatte, den Radfahrer auf einer Landstraße bei Darmstadt zu überholen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

(dpa)