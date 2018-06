Radfahrer stoßen zusammen: Mann stirbt

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) ist am Samstag ein 70 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er sei bei dem Sturz so unglücklich mit seinem Oberkörper auf das Lenkerhorn seines Fahrrades aufgeschlagen, dass er sich schwere innere Verletzungen am Oberkörper zuzogen habe, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der andere Radfahrer - ein zehn Jahre alter Junge - blieb unverletzt. Warum die beiden Radfahrer zusammenstießen, soll nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Experte klären.

(dpa)